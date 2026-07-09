Житель Башкирии попал в больницу после драки из-за девушки

В Белебее 24-летнего местного жителя обвинили в жестоком избиении. Об этом рассказали в МВД.
На улицах городах очевидцы обнаружили 34-летнего мужчину без сознания. Полицейским пострадавший рассказал, что просто упал, однако через несколько дней состояние мужчины ухудшилось. Горожанина госпитализировали в реанимацию с тяжёлой черепно-мозговой травмой.
В полицию обратилась мама мужчины. Оказалось, к состоянию пострадавшего причастен 24-летний парень, с которым мужчина поссорился из-за общей знакомой.
Было возбуждено уголовное дело.
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