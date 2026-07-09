У жителя Башкирии изъяли крупную партию наркотиков

В Сибае сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Магнитогорска, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре у мужчины нашли более 90 свертков с порошкообразным веществом общей массой свыше 60 гр. При обыске в квартире полицейские изъяли еще около 340 пакетиков массой более 440 гр.

Экспертиза показала, что среди изъятого были мефедрон, метилэфедрон, гашиш и конопля. Общий вес наркотиков превысил 550 гр, что относится к особо крупному размеру.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Также мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.