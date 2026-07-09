Боец СВО из Башкирии передает опыт новобранцам

Уроженец Мелеузовского района с позывным «Урман» участвует в специальной военной операции с декабря 2022 года. За это время он получил три ранения, но после лечения и реабилитации каждый раз возвращался в строй. Сейчас боец продолжает помогать товарищам уже в качестве инструктора, пишут в издании «Путь Октября».

Я не мог оставить своих товарищей. Здесь мои друзья. Пока могу держать оружие и помогать, буду это делать позывной «Урман»

У бойца двое сыновей. Старший служит в Росгвардии в Пятигорске, младший учится в старших классах лицея №6.

О своих ранениях «Урман» подробно не рассказывает, но благодарит врачей, которые восстанавливали ему ступню в Ставрополе и руку в Грозном.

Повреждения, которые бойцы получают сейчас там, на передовой – в основном минно-взрывные и осколочные ранения. Вся угроза сейчас приходит с неба. позывной «Урман»

После последнего ранения командование перевело его на инструкторскую должность. Сейчас в составе южной группировки войск в Симферополе он обучает штурмовиков морской пехоты, передает им боевой опыт, знания по тактике и работе с беспилотниками.

Уже четвертая группа парней готовится к отправке в Константиновку, 28 бойцов прошли обучение. Я рассказываю ребятам не только о тактике или обращении с оружием. Главное – научить их не сдаваться, поддерживать друг друга. Ведь на фронте важно быть сильным физически и иметь крепкий дух. позывной «Урман»

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).