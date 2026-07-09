Врачи Башкирии спасли четырёхлетнюю девочку с аппендицитом

Врачи Чекмагушевской ЦРБ спасли жизнь четырёхлетней девочки. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Малышка поступила в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в животе. Врачи быстро диагностировали пациентке острый гангренозный аппендицит, осложненный разлитым перитонитом. Ситуация усложнялась необычным расположением червеобразного отростка.

Врачи лапароскопическим методом выполнили аппендэктомию, а также провели санацию и дренирование брюшной полости. После операции было принято решение доставить ребёнка в РДКБ, где девочка продолжила лечение. Сейчас малышка уже выписана из больницы.