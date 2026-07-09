В колледжах Башкирии продолжается приёмная кампания

В ссузах республики продолжается приём документов. Так, в Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности поступило уже более трёх тысяч заявлений, которые абитуриенты чаще подают через портал «Госуслуги». При очном обращении заявления тоже оформляют в электронной системе, что позволяет будущим студентам следить за своим местом в рейтинге поступающих.

Абитуриенты также заполняют бланки дополнительно на компьютерах, чтобы могли узнать свой рейтинг. То есть все задаются вопросом: «А могут ли они пройти на эту специальность?», «А какие они там по счёту на поступление?». И на компьютере специально заполняется отдельно, чтобы потом абитуриенты смогли зайти на сайт комплектования колледжей Башкирии и увидеть себя в рейтинге.

Богдан Чащевой, волонтёр, студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

Колледжи готовят специалистов под запросы предприятий, что гарантирует студентам получение практических навыков по выбранной профессии и трудоустройство по окончании учёбы. Также они могут рассчитывать на различные меры поддержки, включая гранты и выплаты по отдельным программам.

Планируется набрать 525 человек на бюджет, плюс ещё будет коммерческий набор. Кроме этого, у нас 125 человек принимаются по целевому набору совместно с нашими предприятиями. В этом году у нас очень большой набор: уже сейчас подано больше трёх тысяч заявлений, поэтому ждём всех на самые современные специальности.

Александр Арефьев, заместитель директора Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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