В ссузах республики продолжается приём документов. Так, в Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности поступило уже более трёх тысяч заявлений, которые абитуриенты чаще подают через портал «Госуслуги». При очном обращении заявления тоже оформляют в электронной системе, что позволяет будущим студентам следить за своим местом в рейтинге поступающих.
Колледжи готовят специалистов под запросы предприятий, что гарантирует студентам получение практических навыков по выбранной профессии и трудоустройство по окончании учёбы. Также они могут рассчитывать на различные меры поддержки, включая гранты и выплаты по отдельным программам.