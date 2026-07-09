Абитуриенты также заполняют бланки дополнительно на компьютерах, чтобы могли узнать свой рейтинг. То есть все задаются вопросом: «А могут ли они пройти на эту специальность?», «А какие они там по счёту на поступление?». И на компьютере специально заполняется отдельно, чтобы потом абитуриенты смогли зайти на сайт комплектования колледжей Башкирии и увидеть себя в рейтинге.

Богдан Чащевой, волонтёр, студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности