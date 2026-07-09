Узбекистан становится ближе. Более 60 соглашений подписано между туроператорами двух республик. В Уфе прошла пресс-конференция по итогам информационно-ознакомительного тура в Республику Узбекистан. Обсуждались вопросы развития туристического взаимодействия и дальнейшего диалога.
Напомним, поездка башкирской делегации состоялась в июне этого года. Как итог: минимум восемь туроператоров будут заниматься организацией туров, а значит, поток туристов в другую страну увеличится. Также обе стороны планируют разработать новые совместные маршруты и промокампании. А в ближайшие несколько месяцев Башкортостан ожидает приезд группы из Узбекистана для ознакомления с турпродуктом, который предлагает наш регион.
Добавим, Башкортостан занял второе место среди регионов России в рейтинге развития транспортной инфраструктуры. Эксперты отметили федеральные трассы, городской электротранспорт, а также пассажирские ж/д и авиаперевозки. Уфимская воздушная гавань вошла в десятку крупнейших в стране. Теперь из столицы Башкортостана можно также улететь в Сухум, Актау, Бохтар и Владикавказ. Планируется также восстановить регулярное авиасообщение с Минском.
Не отстаёт республика и по объёму пассажирских ж/д перевозок. Основные направления сегодня обслуживают «Ласточки» и «Финисты». Время в пути сократилось, а салон – просторный и комфортный. Кроме Самары, на новом поезде также можно добраться до Челябинска, Оренбурга и Белорецка.