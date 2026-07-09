В Уфе прошла пресс-конференция по итогам ознакомительного тура в Узбекистан

Узбекистан становится ближе. Более 60 соглашений подписано между туроператорами двух республик. В Уфе прошла пресс-конференция по итогам информационно-ознакомительного тура в Республику Узбекистан. Обсуждались вопросы развития туристического взаимодействия и дальнейшего диалога.

Напомним, поездка башкирской делегации состоялась в июне этого года. Как итог: минимум восемь туроператоров будут заниматься организацией туров, а значит, поток туристов в другую страну увеличится. Также обе стороны планируют разработать новые совместные маршруты и промокампании. А в ближайшие несколько месяцев Башкортостан ожидает приезд группы из Узбекистана для ознакомления с турпродуктом, который предлагает наш регион.

Нам важно, чтобы у жителей Республики Башкортостан была возможность путешествовать в те страны, в которых интересно, в которых нам рады и с которыми у нас складываются достаточно комфортные отношения, в том числе социально-экономические. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Добавим, Башкортостан занял второе место среди регионов России в рейтинге развития транспортной инфраструктуры. Эксперты отметили федеральные трассы, городской электротранспорт, а также пассажирские ж/д и авиаперевозки. Уфимская воздушная гавань вошла в десятку крупнейших в стране. Теперь из столицы Башкортостана можно также улететь в Сухум, Актау, Бохтар и Владикавказ. Планируется также восстановить регулярное авиасообщение с Минском.