Гендер-пати, парад семей и хоровод: как в Бирске отметили День семьи, любви и верности

Поздравления молодожёнам, награды самым крепким парам, чья любовь проверена десятилетиями, и гендер-пати: в Бирске с размахом отметили День семьи, любви и верности. Уже по традиции тысячи гостей со всей республики приехали в купеческий город, чтобы 8 июля окунуться в атмосферу праздника с глубоким смыслом. Вместе с бирянами и гостями в торжествах принял участие Глава Башкортостана.

Парад семей и масштабный праздничный хоровод – как символ дружбы и единства народов Башкортостана. Уже в седьмой раз Бирск становится главной республиканской площадкой празднования Дня семьи, любви и верности. Сотни участников, тысячи гостей: каждого встречают с купеческим колоритом.

Этот праздник уже приобрёл популярность далеко за пределами города и района. К нам приезжают со всей республики. Наталья Мельникова, жительница г. Бирска

Для меня этот праздник означает единение с семьёй, напоминает нашим детям, что это нужно, это красиво и ценно, чтобы они не забывали наши традиции. Екатерина Галимова, жительница г. Бирска

Хоть и не в полном составе, но тем не менее одна из самых многочисленных делегаций приехала на праздник из Зилаирского района. Фаназия Такалова удостоена звания «Мать-героиня». Она вырастила десятерых детей, теперь помогает в воспитании 23 внуков и шестерых правнуков. Вместе с ними, зятьями и невестками количество членов семьи составляет 54 человека.

Бывает, что все вместе приезжают, места хватает. Два дома полными бывают, когда они приезжают. Это для меня настоящий праздник. Фаназия Такалова, «Мать-героиня» /Зилаирский район/

Центром притяжения гостей традиционно стала Октябрьская площадь города. Здесь руководитель региона принял участие в праздничном молебне, который прошёл в Свято-Троицком кафедральном соборе. Радий Хабиров с супругой также возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи. Скульптурную композицию открыли ровно два года назад по инициативе Главы Башкортостана. Монумент представляет собой изображение супружеской пары святых, стоящих на постаменте в виде средневековой ладьи.

Я сердечно приветствую всех участников этого замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. В Бирске мы этот праздник проводим уже в седьмой раз. И он действительно стал любимым местом, куда приходят люди, чтобы порадоваться, наверное, самому яркому, светлому и тёплому, что есть в наших душах. Вы знаете, в такие тяжёлые, непростые времена каждому человеку нужна опора. Сегодня мы, конечно, нашу опору находим в наших родных, близких, в наших семьях, наших любимых. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

День семьи, любви и верности стал особой датой для Константина и Карины Гребенщиковых. Именно 8 июля они решили скрепить свои отношения священными узами брака. С этим торжественным событием их лично поздравили Радий и Каринэ Хабировы.

Начало нового семейного пути в такой прекрасный день. Познакомились мы в соцсетях. Написал ей, и на следующий день уехал на вахту на два месяца. Когда приехал с вахты, она меня встретила, и у нас начались отношения. Потом через месяц я уехал в армию на год. Она меня дождалась, я приехал и сделал предложение Карине. Я поняла, что он мой суженый, с первого раза, как только увидела его. Константин и Карина Гребенщиковы, молодожёны

Это большая гордость, что город нашей юности, нашей молодости, нашей институтской жизни сделали таким центром этого праздника. Елена Нурмухаметова, жительница г. Уфы

Многодетные семьи, супруги, прожившие вместе много десятилетий, родители, которые достойно воспитывают детей, срывали овации, поднимаясь на главную сцену. За любовь и верность друг другу они были удостоены государственных наград России и Башкортостана. Один из виновников торжества – многодетный отец Сергей Елисеев. Приехал в Бирск без жены, но на то была уважительная причина.

Это моя дочь Диана, это сыновья Денис, Сергей, Матвей, Михаил. Всего девять детей у нас. Супруга не смогла приехать, нянчится: 11 дней как родилась дочка Лиана, девятый ребёнок. Ну это, конечно же, счастье. Каждое рождение ребёнка – это как заново ощущения, то же самое, что с первым. Есть свои трудности, но справляемся. Сергей Елисеев, многодетный отец /г. Белорецк/

Одним из самых трогательных моментов праздника стало участие в нём четы Айым и Рима Рахимовых, которые ожидают рождения четвёртого ребёнка. По просьбе родителей пол будущего малыша в торжественной обстановке озвучил Радий Хабиров.

Ну а эта площадка стала самой популярной фотозоной – сюда даже не пробиться. Ромашка – главный символ праздника. Этот простой, известный всем с детства цветок стал знаком чистоты и искренности. В нём нет лишней показушности или пафоса, но есть то, что ценно в каждой семье: доверие, искренность, тепло и, конечно же, любовь.