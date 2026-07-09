Поздравления молодожёнам, награды самым крепким парам, чья любовь проверена десятилетиями, и гендер-пати: в Бирске с размахом отметили День семьи, любви и верности. Уже по традиции тысячи гостей со всей республики приехали в купеческий город, чтобы 8 июля окунуться в атмосферу праздника с глубоким смыслом. Вместе с бирянами и гостями в торжествах принял участие Глава Башкортостана.
Парад семей и масштабный праздничный хоровод – как символ дружбы и единства народов Башкортостана. Уже в седьмой раз Бирск становится главной республиканской площадкой празднования Дня семьи, любви и верности. Сотни участников, тысячи гостей: каждого встречают с купеческим колоритом.
Хоть и не в полном составе, но тем не менее одна из самых многочисленных делегаций приехала на праздник из Зилаирского района. Фаназия Такалова удостоена звания «Мать-героиня». Она вырастила десятерых детей, теперь помогает в воспитании 23 внуков и шестерых правнуков. Вместе с ними, зятьями и невестками количество членов семьи составляет 54 человека.
Центром притяжения гостей традиционно стала Октябрьская площадь города. Здесь руководитель региона принял участие в праздничном молебне, который прошёл в Свято-Троицком кафедральном соборе. Радий Хабиров с супругой также возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи. Скульптурную композицию открыли ровно два года назад по инициативе Главы Башкортостана. Монумент представляет собой изображение супружеской пары святых, стоящих на постаменте в виде средневековой ладьи.
День семьи, любви и верности стал особой датой для Константина и Карины Гребенщиковых. Именно 8 июля они решили скрепить свои отношения священными узами брака. С этим торжественным событием их лично поздравили Радий и Каринэ Хабировы.
Многодетные семьи, супруги, прожившие вместе много десятилетий, родители, которые достойно воспитывают детей, срывали овации, поднимаясь на главную сцену. За любовь и верность друг другу они были удостоены государственных наград России и Башкортостана. Один из виновников торжества – многодетный отец Сергей Елисеев. Приехал в Бирск без жены, но на то была уважительная причина.
Одним из самых трогательных моментов праздника стало участие в нём четы Айым и Рима Рахимовых, которые ожидают рождения четвёртого ребёнка. По просьбе родителей пол будущего малыша в торжественной обстановке озвучил Радий Хабиров.
Ну а эта площадка стала самой популярной фотозоной – сюда даже не пробиться. Ромашка – главный символ праздника. Этот простой, известный всем с детства цветок стал знаком чистоты и искренности. В нём нет лишней показушности или пафоса, но есть то, что ценно в каждой семье: доверие, искренность, тепло и, конечно же, любовь.