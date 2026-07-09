Бастрыкин поручил ускорить расследование ДТП с подростком в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ДТП в Уфе, где пострадал 15-летний подросток.

В приемную главы СК во «ВКонтакте» обратилась жительница Башкирии. Она сообщила, что не согласна с ходом расследования аварии, в которой пострадал ее сын.

ДТП произошло в сентябре 2025 года. По данным ведомства, водитель не уступила дорогу подростку на кроссовом мотоцикле. Мальчик получил множественные переломы и травмы, был госпитализирован и до сих пор проходит реабилитацию.