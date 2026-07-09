Предприниматель из Уфы нашёл применение искусственному интеллекту в своём бизнесе. Сегодня уфимские мастерские и дизайн-студии активно внедряют генерацию принтов через нейросети. Так, уникальный мерч создаёт и производство по пошиву и брендированию одежды.

Рисунок, созданный ИИ, ребята дорабатывают вручную, добавляя башкирские орнаменты, с которыми нейросеть пока не может справиться. Затем готовые рисунки переносят на футболки, худи и другую одежду с помощью современной DTF-печати и термопресса, создавая стильный и современный дизайн с национальным колоритом.