Помощь детям и взрослым: три года назад в столице республики заработал Уфимский хоспис. Его не просто переоборудовали из старого здания, а спроектировали и построили буквально с нуля. Поздравить коллектив и подопечных уникального учреждения приехал и глава республики Радий Хабиров.
Может, давление и не как у космонавта, но настроение точно на высшем уровне. Елена Пахомова в Уфимском хосписе пребывает уже не впервые, но всегда возвращается сюда как домой. За это время даже работники учреждения стали для неё не просто персоналом, а по-настоящему близкими людьми. У женщины рассеянный склероз, и ей требуется постоянный уход, но сюда она приезжает ещё и за атмосферой.
Так совпадает, что вот уже в третий раз Елена оказывается здесь именно в день рождения хосписа – единственного в России центра, построенного с нуля. Идею его создания поддержал глава республики, а возводили учреждение на средства меценатов и неравнодушных граждан. За три года работы помощь здесь получили более 2000 взрослых и свыше 500 детей.
В хосписе предусмотрены также выездные службы: волонтёрский штаб насчитывает более 150 человек. А вот пациентов в учреждении нет – здесь есть подопечные, которых днём и ночью неравнодушные работники окружают теплом и заботой.
С первых дней открытия хосписа здесь трудится и Тансулу Мамедова. Ранее женщина работала в медицине, но, по её словам, это совсем другой мир.
В третью годовщину со дня открытия хосписа поздравить коллектив и подопечных приехал глава республики.
Сотрудникам учреждения Радий Хабиров вручил государственные награды и лично поблагодарил их за нелёгкий труд. Почётным знаком «Доброволец Башкортостана» были отмечены и волонтёры. Поздравила команду и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова.
В рамках мероприятия Радий Хабиров лично осмотрел взрослое и детское отделения центра и пообщался с людьми. После завершения торжественной части был организован праздничный ужин. Подопечные, сотрудники, волонтёры и благотворители общались, смеялись и просто наслаждались каждой минутой. Ведь, как здесь говорят, в хосписе время не торопят – в хосписе его наполняют.