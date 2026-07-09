Глава Башкирии поздравил коллектив и подопечных Уфимского хосписа

Помощь детям и взрослым: три года назад в столице республики заработал Уфимский хоспис. Его не просто переоборудовали из старого здания, а спроектировали и построили буквально с нуля. Поздравить коллектив и подопечных уникального учреждения приехал и глава республики Радий Хабиров.

Может, давление и не как у космонавта, но настроение точно на высшем уровне. Елена Пахомова в Уфимском хосписе пребывает уже не впервые, но всегда возвращается сюда как домой. За это время даже работники учреждения стали для неё не просто персоналом, а по-настоящему близкими людьми. У женщины рассеянный склероз, и ей требуется постоянный уход, но сюда она приезжает ещё и за атмосферой.

Так совпадает, что вот уже в третий раз Елена оказывается здесь именно в день рождения хосписа – единственного в России центра, построенного с нуля. Идею его создания поддержал глава республики, а возводили учреждение на средства меценатов и неравнодушных граждан. За три года работы помощь здесь получили более 2000 взрослых и свыше 500 детей.

В хосписе предусмотрены также выездные службы: волонтёрский штаб насчитывает более 150 человек. А вот пациентов в учреждении нет – здесь есть подопечные, которых днём и ночью неравнодушные работники окружают теплом и заботой.

С первых дней открытия хосписа здесь трудится и Тансулу Мамедова. Ранее женщина работала в медицине, но, по её словам, это совсем другой мир.

В третью годовщину со дня открытия хосписа поздравить коллектив и подопечных приехал глава республики.

Три года назад мы создали такое замечательное учреждение. За это время более 2000 взрослых подопечных и 500 детей получили здесь поддержку. Коллектив хосписа интересный и яркий. А самое главное – у вас большие, добрые сердца. Спасибо руководству, волонтёрам учреждения. Знаю, что эта работа отнимает много времени и сил, но вместе мы делаем очень хорошее дело и сами становимся лучше, чище, добрее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сотрудникам учреждения Радий Хабиров вручил государственные награды и лично поблагодарил их за нелёгкий труд. Почётным знаком «Доброволец Башкортостана» были отмечены и волонтёры. Поздравила команду и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова.

Поздравляю всех наших сотрудников, всю нашу большую команду с днём рождения хосписа. Желаю, чтобы в ваших сердцах никогда не иссякла любовь. Чем больше мы делимся любовью, тем больше её становится, а наши сердца наполняются гармонией и теплотой. Постоянно нас поддерживают и наши волонтёры. Каждому из вас низкий поклон и большое спасибо всем тем, кто нам помогает. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»