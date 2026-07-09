Семья из Башкирии одержала победу в конкурсе «Это у нас семейное»

Пять миллионов рублей на новый дом. Семья Гиззатуллиных – Черных из Бирска вошла в число триумфаторов всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в составе национального проекта «Семья». Его главная цель – поддержка традиционных семейных ценностей и сплочение представителей трёх и более поколений.

Так, команда бирян из пяти человек – бабушки, родителей и детей – участвует в конкурсе во второй раз. В прошлом году дошли только до финала, в этом – поднажали и забрали главный приз, пройдя все конкурсные задания на взаимопомощь, ответственное отношение к жизни, умение слышать и поддерживать друг друга. В 2026 году за победу в конкурсе боролись более 300 лучших семей-финалистов со всей страны, среди которых было пять команд из Башкортостана.