Пять миллионов рублей на новый дом. Семья Гиззатуллиных – Черных из Бирска вошла в число триумфаторов всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в составе национального проекта «Семья». Его главная цель – поддержка традиционных семейных ценностей и сплочение представителей трёх и более поколений.
Так, команда бирян из пяти человек – бабушки, родителей и детей – участвует в конкурсе во второй раз. В прошлом году дошли только до финала, в этом – поднажали и забрали главный приз, пройдя все конкурсные задания на взаимопомощь, ответственное отношение к жизни, умение слышать и поддерживать друг друга. В 2026 году за победу в конкурсе боролись более 300 лучших семей-финалистов со всей страны, среди которых было пять команд из Башкортостана.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил семью с победой в конкурсе, рассказав о них на своих страницах в социальных сетях, а также поблагодарил всех участников из республики. Торжественная церемония награждения прошла накануне, в День семьи, любви и верности, в Москве. 60 команд-победителей получили сертификаты на сумму пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Также все участники суперфинала отправятся в семейные путешествия.