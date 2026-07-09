Фронт, принёсший шквалистые ливни, грозы, крупный град и порывистый ветер, прошёлся по Уфе и республике. Жители города в социальных сетях делятся кадрами затопления дорог, образования глубоких луж на проезжей части, а также сильных потоков воды.
Так, затопило улицы 50 лет СССР, Маршала Жукова, Рыленко, Баязита Бикбая, Интернациональную и другие. На улицах Менделеева и Минигали Губайдуллина замечен обвал асфальта. Размыло дороги и в других районах города.
По данным МЧС региона, ухудшение погоды прогнозируется и 10 июля. Местами по республике пройдут сильные дожди до ливней, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25-26 м/с.