Башкирию снова накрыла непогода

Фронт, принёсший шквалистые ливни, грозы, крупный град и порывистый ветер, прошёлся по Уфе и республике. Жители города в социальных сетях делятся кадрами затопления дорог, образования глубоких луж на проезжей части, а также сильных потоков воды.

Так, затопило улицы 50 лет СССР, Маршала Жукова, Рыленко, Баязита Бикбая, Интернациональную и другие. На улицах Менделеева и Минигали Губайдуллина замечен обвал асфальта. Размыло дороги и в других районах города.