В Гафурийском районе ветеран СВО разработал проект центра для вернувшихся бойцов

В Гафурийском районе ветеран боевых действий разработал проект Центра социальной адаптации. Участник СВО Павел Сипливчак придумал его, когда был в зоне спецоперации. Он и сам прошёл через этапы восстановления. По плану в Центре будет оказываться психологическая помощь, а ветераны с тяжёлыми ранениями смогут проходить адаптационный период после установки протезов.

Фотографии в телефоне – воспоминания, которые Павел Сипливчак бережно хранит: однополчане и боевые товарищи. Бои для него уже закончились – тяжёлое ранение и демобилизация. Ветеран боевых действий говорит, что на фронт пошёл по зову сердца, с друзьями. В первом же бою получил ранение.

Третье ранение лишило Павла руки, но не духа. Ещё в госпитале ему в голову пришла идея создать в родном селе Центр социальной адаптации для вернувшихся участников СВО. Боец прошёл обучение по программе «Новое дело» и защитил свой проект.

До недавнего времени это здание было школой: Павел и сам здесь учился. Сейчас она уже не встретит 1 сентября учеников, но для Центра социальной адаптации здание, по сути, готово – подведены коммуникации, есть спортзал для проведения занятий.