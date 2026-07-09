Жители Стерлитамакского района добились ремонта ДК после обращения к Радию Хабирову

История из села Рощинского: здесь обновили местный Дворец культуры, который работает с 1985 года. Что изменилось после ремонта?

Вот видите, где витраж был? Здесь вообще сильно текло, всё было в плесени, вот все перегородки – всё в плесени. Рустам Ахмеров, заведующий Дворцом культуры с. Рощинский

Старые фотографии Дворца культуры в селе Рощинском Стерлитамакского района показывает заведующий Рустам Ахмеров. Здание 1985 года выглядело вот так.

В 2023 году в Рощинском ДК обновили спортзал, в 2024 году по нацпроекту «Культура» – весь второй этаж и крышу. Оставалось отремонтировать первый этаж – с этим запросом жители обратились на Прямую Линию Главы Башкортостана Радия Хабирова. Центр управления республикой взял вопрос на контроль

Приняли через систему «Инцидент-менеджмент». Отрабатывали вместе с коллегами из администрации. Анастасия Матарас, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан

Ремонт первого этажа закончили по федеральному проекту «Культура малой родины». Во дворце культуры в селе Рощинский обновили зрительный зал и одежду сцены, а ещё здесь появилась новая техника: экран, световое и звуковое оборудования. Теперь здесь с удовольствием занимаются творческие коллективы.

В их числе – семья заведующего ДК Рустама Ахмерова. Он с женой Анной, руководителем ансамбля «Радуга», часто выступает с детьми – подаёт пример.

Я работал участковым, ушёл на пенсию. Все концерты, все мероприятия – всегда был во Дворце культуры, всегда был с народом. Можно сказать, это мой второй дом. Рустам Ахмеров, заведующий Дворцом культуры с. Рощинский

В центре культуры действуют шесть творческих объединений. На сцене всегда – репетиции. Приятно работать и сотрудникам.

В наших кабинетах тепло, светло. И детям тоже интересно приходить, потому что по-современному сделали. Любовь Фролова, культорганизатор Дворца культуры с. Рощинский

Теперь 160 жителей Стерлитамакского района занимаются в кружках и ансамблях во Дворце культуры села Рощинский. И это не предел, да и условия все есть.

Мы сейчас очень довольны, у нас красиво, все к нам приходят, весь посёлок приходит, как на экскурсию. Рустам Ахмеров, заведующий Дворцом культуры с. Рощинский