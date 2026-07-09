История из села Рощинского: здесь обновили местный Дворец культуры, который работает с 1985 года. Что изменилось после ремонта?
Старые фотографии Дворца культуры в селе Рощинском Стерлитамакского района показывает заведующий Рустам Ахмеров. Здание 1985 года выглядело вот так.
В 2023 году в Рощинском ДК обновили спортзал, в 2024 году по нацпроекту «Культура» – весь второй этаж и крышу. Оставалось отремонтировать первый этаж – с этим запросом жители обратились на Прямую Линию Главы Башкортостана Радия Хабирова. Центр управления республикой взял вопрос на контроль
Ремонт первого этажа закончили по федеральному проекту «Культура малой родины». Во дворце культуры в селе Рощинский обновили зрительный зал и одежду сцены, а ещё здесь появилась новая техника: экран, световое и звуковое оборудования. Теперь здесь с удовольствием занимаются творческие коллективы.
В их числе – семья заведующего ДК Рустама Ахмерова. Он с женой Анной, руководителем ансамбля «Радуга», часто выступает с детьми – подаёт пример.
В центре культуры действуют шесть творческих объединений. На сцене всегда – репетиции. Приятно работать и сотрудникам.
Теперь 160 жителей Стерлитамакского района занимаются в кружках и ансамблях во Дворце культуры села Рощинский. И это не предел, да и условия все есть.
Дворец культуры села Рощинское в Стерлитамакском районе работает в полную силу. На его сцене проходят все крупные события села. И это ещё один пример, когда благоустройство территории меняет жизнь её жителей.