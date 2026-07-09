Жителям Башкирии рассказали, как получить компенсацию за капремонт

Как законно не платить взносы за капитальный ремонт? Ежемесячно владельцам недвижимости приходят счета, но оплачивают их не все. В этом списке – жильцы аварийных домов, а собственники новостроек получают отсрочку на два года. Пенсионеры имеют право на 50% и 100% компенсации от взносов, но есть нюансы.

Именно эту сумму может вернуть 81-летний Пётр Георгиевич за взносы по капитальному ремонту. По Жилищному кодексу он имеет право на 100% компенсацию, однако получить её можно лишь после полной оплаты. Также половину от суммы взноса могут возместить пенсионеры от 70 лет, но при условии, что пожилой человек должен быть собственником жилья и проживать один, либо жить с неработающими членами семьи пенсионного возраста или инвалидами I-II групп. Важно понимать: наличие права на получение компенсации не освобождает от своевременной оплаты.

Покупка недвижимости может иметь и неприятные сюрпризы в виде долгов бывшего собственника. Согласно закону, неоплаченные счета за капитальный ремонт при продаже переходят новому владельцу «квадратов».

За просрочку оплаты начисляют пени, но есть категории населения, которые от них освобождены: участники спецоперации и члены их семей защищены от процентов за неуплату. Что касается новостроек, то жильцам не начисляют взносы в течение двух лет, пока дом не включат в региональную программу капремонта.