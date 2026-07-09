В Уфе пройдёт финал XIII летней Спартакиады учащихся

Столица Башкортостана до 14 июля станет центром юных гимнастических талантов страны: здесь, на базе Центра гимнастики Республики Башкортостан, пройдёт финал XIII летней Спартакиады учащихся.

Для спортсменов до 14 лет это не просто соревнования, а трамплин во взрослый спорт: именно здесь формируется резерв сборных. За награды поборются 134 сильнейших гимнаста из 32 регионов России, за плечами которых региональный и окружной отборы.

Показать себя, на каком уровне мы можем выступать, чтобы дети проявили себя и увидели своих соперников. Елена Нестерова, тренер по мужской гимнастике /Краснодарский край/

Я уже не первый раз на соревнованиях такого уровня. У меня хорошие ожидания. Александр Мишин, участник соревнований /Краснодарский край/

Республику Башкортостан представляют пять юных спортсменов. Они прошли два отборочных этапа, чтобы выступить в финальных соревнованиях у себя на родине.

Я была на трёх первенствах России: в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи – в 2024, 2025 и в этом году. Это моя первая Спартакиада России. Дарина Фёдорова, участница соревнований

Мы хотим показать наш максимум, чтобы порадовать родителей, близких и всех, кто будет за нас болеть. Арина Чанышева, участница соревнований

Участники разыграют награды в обязательной и произвольной программах, командном первенстве, многоборье, а также в отдельных видах.

Будут соревноваться спортсмены по первому разряду. Сегодня у юношей прошла обязательная программа, завтра обязательная программа будет у девушек. Потом они также будут выступать по произвольной программе – юноши и девушки. Ирина Дороднова, главный судья соревнований