Столица
Башкортостана до 14 июля станет центром юных гимнастических талантов страны:
здесь, на базе Центра гимнастики Республики Башкортостан, пройдёт финал XIII летней
Спартакиады учащихся.
Для
спортсменов до 14 лет это не просто соревнования, а трамплин во взрослый спорт:
именно здесь формируется резерв сборных. За награды поборются 134 сильнейших
гимнаста из 32 регионов России, за плечами которых региональный и окружной
отборы.
Показать себя, на каком уровне мы
можем выступать, чтобы дети проявили себя и увидели своих соперников.Елена Нестерова, тренер по мужской гимнастике /Краснодарский край/
Я уже не первый раз на соревнованиях
такого уровня. У меня хорошие ожидания.Александр Мишин, участник соревнований /Краснодарский край/
Республику
Башкортостан представляют пять юных спортсменов. Они прошли два отборочных
этапа, чтобы выступить в финальных соревнованиях у себя на родине.
Я была на трёх первенствах России: в
Санкт-Петербурге, Москве и Сочи – в 2024, 2025 и в этом году. Это моя первая Спартакиада
России.Дарина Фёдорова, участница соревнований
Мы хотим показать наш максимум, чтобы
порадовать родителей, близких и всех, кто будет за нас болеть.Арина Чанышева, участница соревнований
Участники
разыграют награды в обязательной и произвольной программах, командном
первенстве, многоборье, а также в отдельных видах.
Будут соревноваться спортсмены по
первому разряду. Сегодня у юношей прошла обязательная программа, завтра
обязательная программа будет у девушек. Потом они также будут выступать по
произвольной программе – юноши и девушки.Ирина Дороднова, главный судья соревнований
Ожидания самые наилучшие, зал
прекрасный, условия хорошие. Надеюсь, что и спортсмены покажут красивую,
хорошую гимнастику.Игорь Козенков, представитель Федерации гимнастики России