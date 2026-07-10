Проект из Башкирии стал победителем конкурса «Ты в игре»

Поход в горы – как компьютерная игра с метками на карте. В Башкортостане нашли способ привлечь молодёжь к туризму с помощью смартфонов. Поможет в этом стартап Trekkingmania, который стал победителем Всероссийского конкурса «Ты в игре». Его автор – турист и разработчик Роберт Валеев – выиграл грант в полмиллиона рублей.

Во-первых, туризм, особенно внутренний, сейчас на подъёме. У меня проект очень сильно попадает в эту цель и эту задачу, которая ставится в общем перед государством. Удачно попал, и правда хороший проект, мне кажется.

Роберт Валеев, автор проекта Trekkingmania

Выигранную сумму Роберт планирует вложить в развитие туристической платформы. На сегодняшний день она является крупнейшим агрегатором экотроп и одновременно цифровой игрой для путешественников. Участники проходят маршруты, делают фотографии живописных мест и отмечают их на интерактивной карте, получая за это баллы и подарки.

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