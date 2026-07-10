Поход в горы – как компьютерная игра с метками на карте. В Башкортостане нашли способ привлечь молодёжь к туризму с помощью смартфонов. Поможет в этом стартап Trekkingmania, который стал победителем Всероссийского конкурса «Ты в игре». Его автор – турист и разработчик Роберт Валеев – выиграл грант в полмиллиона рублей.
Выигранную сумму Роберт планирует вложить в развитие туристической платформы. На сегодняшний день она является крупнейшим агрегатором экотроп и одновременно цифровой игрой для путешественников. Участники проходят маршруты, делают фотографии живописных мест и отмечают их на интерактивной карте, получая за это баллы и подарки.