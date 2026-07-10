Во-первых, туризм, особенно внутренний, сейчас на подъёме. У меня проект очень сильно попадает в эту цель и эту задачу, которая ставится в общем перед государством. Удачно попал, и правда хороший проект, мне кажется.

Роберт Валеев, автор проекта Trekkingmania