«Поезд здоровья» заканчивает работу в Иглинском районе Башкирии

Акция «Поезд здоровья» заканчивает свою работу в Иглинском районе республики. Почти две недели жители муниципалитета бесплатно обращались на приём к узким специалистам: терапевтам, кардиологам, онкологам и стоматологам, а также проходили обследование на передвижных комплексах.

Жителям района были доступны ультразвуковые и ЭКГ-аппараты, флюорографы, маммографы и стоматологический кабинет. Первыми помощь получили жители самых удалённых деревень. Медицинский персонал ведущих клиник осмотрел жителей Красновосходского, Нижнелемезинского и Кудеевского сельсоветов. Заключительной остановкой «Поезда здоровья» в Иглинском районе стало село Охлебинино.