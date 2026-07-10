Акция «Поезд здоровья» заканчивает свою работу в Иглинском районе республики. Почти две недели жители муниципалитета бесплатно обращались на приём к узким специалистам: терапевтам, кардиологам, онкологам и стоматологам, а также проходили обследование на передвижных комплексах.
Жителям района были доступны ультразвуковые и ЭКГ-аппараты, флюорографы, маммографы и стоматологический кабинет. Первыми помощь получили жители самых удалённых деревень. Медицинский персонал ведущих клиник осмотрел жителей Красновосходского, Нижнелемезинского и Кудеевского сельсоветов. Заключительной остановкой «Поезда здоровья» в Иглинском районе стало село Охлебинино.
Акция «Здоровая республика – здоровый регион» проводится по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова уже восьмой раз. Масштабные выезды мобильных медицинских комплексов стартовали в апреле и традиционно продлятся до 11 сентября. Задача «Поездов здоровья» – раннее выявление и профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сохранение здоровья жителей сельских населённых пунктов.