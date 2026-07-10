В Абзелиловском районе республики провели праздник семьи, любви и верности для пар, проживших вместе 50, 55 и 60 лет. Праздничный марафон начался в ЗАГСе, где юбилярам вручили благодарственные письма и цветы от имени главы района, а также шкатулки ручной работы от Союза предпринимателей, который и стал организатором мероприятия. Также семейные пары получили поздравления от самых близких – детей и внуков.