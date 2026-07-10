Непогода возвращается: в Башкирии ожидаются ливни и град

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие два дня.
Сегодня, 10 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Днем возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на западный и северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит +14, +19°С, днем +23, +28°С.
Завтра, 11 июля, местами также пройдут кратковременные дожди и грозы, днем возможен град. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +14, +19°С, днем +27, +32°С, по северо-западу до +22°С.