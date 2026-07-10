В районе Башкирии устраняют последствия урагана

В Учалинском районе ликвидируют последствия ураганного ветра, прошедшего 9 июля в районе деревни Ургуново. Как сообщил глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов, из-за повреждения линий электропередачи населенный пункт временно остался без электричества. Также были зафиксированы повреждения кровель и перебои с газоснабжением.

На месте работают аварийные службы, специалисты электросетей и газовой службы. Большая часть домов уже подключена к электроснабжению, по состоянию на утро 10 июля обесточенными остаются 40 домов из 597.

На помощь направлены дополнительные аварийные бригады из Белорецкого и Абзелиловского районов. Под контролем остаются вопросы восстановления газоснабжения, связи, водоснабжения и вывоза мусора. В Учалинском районе введен режим повышенной готовности. Работы продолжаются.