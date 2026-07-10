Жительница Башкирии убила слепого мужчину

Жительница Благовещенка предстанет перед судом. Женщину обвинили в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.

Фото №1 - Жительница Башкирии убила слепого мужчину

В августе прошлого года горожанка проводила вечер за распитием спиртных напитков со своим знакомым. Вскоре между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина имел тяжёлое заболевание глаз и не мог видеть окружающую обстановку. Зная этот факт, женщина начала бить оппонента деревянной тростью по голове и туловищу, а после взяла нож и ударила в грудь и спину.

Мужчина скончался, а женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Фото: pixabay.com 

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