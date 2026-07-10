Жительница Башкирии убила слепого мужчину

В августе прошлого года горожанка проводила вечер за распитием спиртных напитков со своим знакомым. Вскоре между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина имел тяжёлое заболевание глаз и не мог видеть окружающую обстановку. Зная этот факт, женщина начала бить оппонента деревянной тростью по голове и туловищу, а после взяла нож и ударила в грудь и спину.