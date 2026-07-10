19 человек потерялись в лесах Башкирии с начала июля

С начала июля в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета РБ по ЧС поступило 12 сообщений о 19 людях, потерявшихся в лесу. Среди них – 6 детей.

Всего с начала года в республике поступило 100 сообщений о 151 человеке, заблудившемся в лесу, в том числе о 34 детях.

Спасатели напоминают: перед походом в лес нужно предупредить близких, куда вы идете и когда планируете вернуться, проверить заряд телефона, надеть заметную одежду и не уходить далеко от знакомых маршрутов.