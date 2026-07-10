В Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан вручили дипломы о дополнительной профессиональной переподготовке. Свои документы получили 110 слушателей по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и «Психологическое консультирование населения и трудовых коллективов».