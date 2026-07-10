Более 200 студентов и школьников сельскохозяйственных классов посетили агрофорум «День поля». Он традиционно знаменует начало уборочной страды в Башкортостане. Мероприятие проходит на полях учебно-научного центра БашГАУ у деревни Ягодная Поляна Уфимского района.
На выставке представили новейшие достижения в растениеводстве, современные отечественные агротехнологии, результаты селекции, инновационные методы землепользования и более 140 единиц российской и зарубежной сельскохозяйственной техники, в том числе производимой в Республике Башкортостан.
Агрофорум стартовал 9 июля и будет проходить в течение трёх дней. В рамках деловой программы для экспертов и участников отрасли пройдут круглые столы, а для гостей агрофорума – зрелищные представления: трактор-шоу, дрон-рейсинг, конкурсы по пахоте и на лучшего агронома.