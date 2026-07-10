В Уфимском районе проходит агрофорум «День поля – 2026»

Более 200 студентов и школьников сельскохозяйственных классов посетили агрофорум «День поля». Он традиционно знаменует начало уборочной страды в Башкортостане. Мероприятие проходит на полях учебно-научного центра БашГАУ у деревни Ягодная Поляна Уфимского района.

На выставке представили новейшие достижения в растениеводстве, современные отечественные агротехнологии, результаты селекции, инновационные методы землепользования и более 140 единиц российской и зарубежной сельскохозяйственной техники, в том числе производимой в Республике Башкортостан.