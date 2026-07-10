В Уфе в центре «Салют» открыли экспериментальную летнюю смену для детей с ОВЗ

В Республиканском реабилитационном центре «Салют» открыли экспериментальную летнюю смену для детей с ограниченными возможностями здоровья. Своего рода лагерь дневного пребывания. Вместе с тем, продолжают поступать родители с детьми на реабилитацию со всех уголков республики. Ежегодно через стены центра проходят около 7000 малышей. Как специализированная помощь меняет жизни?

Обычно малыши в три года уже интересуются всем и сразу – говорят связно, а речь понятна взрослым. Демьяну это даётся не так легко, но он старается: складывает слоги и повторяет за логопедом.

На коррекционные занятия ко мне приходили два брата – Демьян и Давид. Ставили им задержку речевого развития, то есть был совсем минимальный словарный запас, отдельные звуки. И на данный момент чувствуется значительная положительная динамика в речевом развитии. Здесь уже и хорошие фразы у детей, хорошо запоминают, активно занимаются на занятиях. Светлана Кайкова, специалист по комплексной реабилитации Республиканского реабилитационного центра «Салют»

И что важно, после каждого – уходят всё более уверенными. У его брата Давида диагностирован ДЦП, поэтому в конце прошлого года Татьяна Андреева привезла близнецов из Нефтекамска в Уфу и с уверенностью говорит: после трёх курсов реабилитации уже виден результат.

После первого заезда, как мы тут с Демьяном и Давидом побыли, они начали разговаривать, поначалу короткими предложениями, а после второго заезда их вообще не остановить. Они и быстро запоминать стали слова, быстро произносить правильно начинали. Для меня вот это было удивительно. Татьяна Андреева, мама

Впервые в «Салют» приехали и старшие дети Татьяны. Пока одни специалисты ставят речь, другие лечат осанку. Так, пятилетнему Демиду назначили массаж и лечебную физкультуру. А вот 12-летнего Даниила медики направили на гидрореабилитацию, чтобы помочь справиться с психоэмоциональным напряжением и тревогой.

Работаем с детьми не только для того, чтобы научить их плавать. Чаще всего мы стараемся стать им настоящими друзьями – мы общаемся, мы помогаем. Часто дети рассказывают какие-то свои секреты, что-то говорят про школу, они очень доверяют нам как специалистам. Наталья Кашина, инструктор-методист по адаптивной физической культуре Республиканского реабилитационного центра «Салют»

Каждый маршрут лечения врачи разрабатывают индивидуально. Появляются и новые программы. С этого лета в учреждении запустили пилотный лагерь дневного пребывания.

Помимо отрядных дел и общелагерных мероприятий, туда вшиты тренинги психологов, которые проходят каждый день, это обязательно командные задания, которые выполняются каждый день, но туда же опять вшиты все медицинские процедуры. Милана Скоробогатова, директор Республиканского реабилитационного центра «Салют»