В Республиканском реабилитационном центре «Салют» открыли экспериментальную летнюю смену для детей с ограниченными возможностями здоровья. Своего рода лагерь дневного пребывания. Вместе с тем, продолжают поступать родители с детьми на реабилитацию со всех уголков республики. Ежегодно через стены центра проходят около 7000 малышей. Как специализированная помощь меняет жизни?
Обычно малыши в три года уже интересуются всем и сразу – говорят связно, а речь понятна взрослым. Демьяну это даётся не так легко, но он старается: складывает слоги и повторяет за логопедом.
И что важно, после каждого – уходят всё более уверенными. У его брата Давида диагностирован ДЦП, поэтому в конце прошлого года Татьяна Андреева привезла близнецов из Нефтекамска в Уфу и с уверенностью говорит: после трёх курсов реабилитации уже виден результат.
Впервые в «Салют» приехали и старшие дети Татьяны. Пока одни специалисты ставят речь, другие лечат осанку. Так, пятилетнему Демиду назначили массаж и лечебную физкультуру. А вот 12-летнего Даниила медики направили на гидрореабилитацию, чтобы помочь справиться с психоэмоциональным напряжением и тревогой.
Каждый маршрут лечения врачи разрабатывают индивидуально. Появляются и новые программы. С этого лета в учреждении запустили пилотный лагерь дневного пребывания.
Ежегодно «Салют» принимает порядка 7000 детей с ОВЗ и особенностями развития. Место, где диагноз перестаёт быть приговором, – центр заточен на это, чтобы закрепить прогресс и развить новые умения у ребёнка.