9 июля в Уфе прошёл сильный ливень с грозой. В администрации столицы рассказали о последствиях стихии.
За сутки выпало 16 мм осадков. Это 39% от месячной нормы. Коммунальные службы приведены в особый режим.
В первую очередь расчищены от мусора и листьев решетки и дождеприемные лотки ливневых канализаций. Также организован отвод дождевых вод с придомовых территорий. С утра коммунальные службы приступили к влажной механизированной уборке улично-дорожной сети, подбору и вывозу мусора, уборке остановочных павильонов. Специалисты вручную и с помощью техники убирают смытый грунт с дорог и тротуаров.
Фото: администрация г. Уфы