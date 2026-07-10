В первую очередь расчищены от мусора и листьев решетки и дождеприемные лотки ливневых канализаций. Также организован отвод дождевых вод с придомовых территорий. С утра коммунальные службы приступили к влажной механизированной уборке улично-дорожной сети, подбору и вывозу мусора, уборке остановочных павильонов. Специалисты вручную и с помощью техники убирают смытый грунт с дорог и тротуаров.