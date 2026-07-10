9 июля около 19:00 в районе села Ургуново Учалинского района из-за сильного ветра были повреждены кровли домов и надворных построек, произошел обрыв линий электропередачи и повреждение газопровода. Пострадавших нет.

На месте работают аварийные бригады, в том числе специалисты из Белорецкого и Абзелиловского районов. Как сообщил глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов, восстановлением электроснабжения занимаются 28 специалистов БашРЭС, задействованы четыре вышки и один оперативный автомобиль. К электроснабжению осталось подключить еще три улицы.