В Бижбулякском районе сотрудники ГАИ остановили 14-летнего подростка, который управлял мопедом без государственных регистрационных знаков.
На 1 км автодороги Азнаево – Хомутовка – Бижбуляк водитель не выполнил требование об остановке, однако после непродолжительной погони его удалось задержать. У подростка не оказалось права управления транспортным средством.
Мопед эвакуировали на штрафстоянку. В отношении матери подростка составлены административные материалы. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
Видео: ГАИ РБ.