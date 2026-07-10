14-летний подросток устроил погоню на мопеде в Башкирии

В Бижбулякском районе сотрудники ГАИ остановили 14-летнего подростка, который управлял мопедом без государственных регистрационных знаков.

На 1 км автодороги Азнаево – Хомутовка – Бижбуляк водитель не выполнил требование об остановке, однако после непродолжительной погони его удалось задержать. У подростка не оказалось права управления транспортным средством.

Мопед эвакуировали на штрафстоянку. В отношении матери подростка составлены административные материалы. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.