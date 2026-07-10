Жителя Уфы обвиняют в финансировании терроризма

В Уфе 55-летнему местному жителю предъявили обвинение в финансировании деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории России.

По версии следствия, с января 2023 года по май 2024 года он переводил деньги через интернет-ресурс с использованием банковской карты.

Преступление выявили сотрудники Следственного комитета России по РБ совместно с органами ФСБ. По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.