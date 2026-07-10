В парке «Патриот» Уфимского района прошли соревнования профессионального мастерства среди подразделений Противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС. За звание лучших поборолись более 100 работников подразделений в составе 24 команд.

Проходили соревнования в несколько этапов: надевание боевой одежды, силовые упражнения, тушение условного пожара, подъём на третий этаж и спасение пострадавшего. Задания разрабатывались специально для работников противопожарной службы, где учитывались необходимые навыки при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Лучшими в этот раз стали спасатели из села Абзаково.