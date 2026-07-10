Трактор-шоу, дрон-рейсинг и опытные посевы: жителей и гостей Башкортостана ждут на масштабном агрофоруме «День поля». Он стартовал в Уфимском районе рядом с деревней Ягодная Поляна, где расположены опытные участки учебного центра аграрного университета. Здесь представлены новейшие достижения в растениеводстве, современные отечественные агротехнологии и результаты селекции.

На площади 70 га представили более 300 делянок сортов и гибридов перспективных сельскохозяйственных культур. Некоторые виды ранее не выращивались в Башкортостане. Большое внимание уделили и высоким технологиям. На нынешнем «Дне поля» показали один из флагманов среди агродронов – беспилотник, способный поднимать в воздух более 100 кг груза. Это может быть особенно актуальным при обработке полей, в том числе в условиях непогоды.