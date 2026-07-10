Жители Уфы добились очистки водоёма в саду Аксакова

Болото вместо озера. Жители Уфы возмущены состоянием водоёма в саду Аксакова. Горожане обращают внимание на то, что вода почернела.

После волны жалоб в соцсетях сотрудники городских служб очистили водоём и поставили предупреждающие знаки о том, что нельзя кормить птиц.

Вот на днях стало чище, позавчера было очень грязно. Сегодня было видно, что кто-то почистил. Если бы вода была не стоячая, возможно, там было бы почище, а здесь всё равно всё оседает на ил и накапливается. И озеро потихонечку превращается в болото.

Наиль, житель г. Уфы

Между тем орнитологи предупреждают, что кормить хлебом птиц не нужно. Его остатки размокают в воде, и вместе с жаркой погодой гниют и цветут. Озеро в парке Аксакова остаётся одним из любимых мест уфимцев, и сохранить его можно не только благодаря регулярной чистке, но и ответственному отношению самих жителей. Тем более рядом с водоёмом любой желающий может приобрести корм, который действительно безопасен для птиц и самого водоёма.

Пишут, везде говорят, что кормить нельзя, особенно хлебом, но всё равно дают. Зерном можно их подкармливать, но никак не крошками, не хлебом – у них от этого пищеварение нарушается.

Татьяна, жительница г. Уфы
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