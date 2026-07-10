Болото вместо озера. Жители Уфы возмущены состоянием водоёма в саду Аксакова. Горожане обращают внимание на то, что вода почернела.
После волны жалоб в соцсетях сотрудники городских служб очистили водоём и поставили предупреждающие знаки о том, что нельзя кормить птиц.
Между тем орнитологи предупреждают, что кормить хлебом птиц не нужно. Его остатки размокают в воде, и вместе с жаркой погодой гниют и цветут. Озеро в парке Аксакова остаётся одним из любимых мест уфимцев, и сохранить его можно не только благодаря регулярной чистке, но и ответственному отношению самих жителей. Тем более рядом с водоёмом любой желающий может приобрести корм, который действительно безопасен для птиц и самого водоёма.