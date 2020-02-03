«Зациклились на уборке основных дорог!»: вице-мэр Уфы раскритиковал качество очистки дворов от снега

В ночь на понедельник столичные власти и главы всех городских районов проверили качество уборки снега на дорогах и во дворах. Хотя основные автомагистрали были очищены, за дороги-дублёры и придомовые территории вице-мэр Уфы Салават Хусаинов дал неудовлетворительную оценку. Чтобы справиться с грядущими снегопадами, коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Пока весь город спал, на улицах работали не только коммунальные службы, но и их руководители. Причиной ночного рейда стали многочисленные жалобы уфимцев на качество очистки снега. Первым под проверку попал Октябрьский район. Выборочно заезжаем в первый же двор в двухстах метрах от столичной администрации.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы: «Здесь вручную отрабатываем, там заезды полностью почистили. Многочисленные обращения были. В любом случае транспорт двигается. Завтра там, где транспорт не выезжал, кого дома не было, завтра в ручном режиме доработаем».

А эти кадры в социальных сетях разместили жители Кировского района. Скорая помощь застряла на улице Бехтерева. Доехать до больного неотложка смогла лишь с помощью прохожих, которые вытолкали ее из колеи. Водители говорят, что такая же картина во многих столичных дворах.

Олег Купцов, житель г. Уфы: «Дворы не чистят, большая проблема во дворах. Застревал уже пару раз. Бывает такая колея, что практически невозможно проехать. Основные дорожные магистрали чистят хорошо».

По заснеженным дворам не то что проехать, пройти порой бывает довольно сложно. И не все обращения граждан в социальных сетях отрабатываются с первого раза.

Салават Хусаинов, первый заместитель главы администрации г. Уфы: «Бордюры не открыты, парковочные места не очищены. Сколько раз прозвучало обращение именно с этого адреса? За крайние 2 дня, наверное, раз 10, правильно?»

Ещё один двор, лидирующий по количеству жалоб, дом №47 по улице 50 лет СССР. По словам представителей управляющей компании, зачастую комплексной уборке мешают припаркованные автомобили. Но при этом снег не убран даже на внутридворовом проезде, где машины уж точно не бросают.

Прямо во время рейда мы смогли оценить качество уборки дворов. В частности, по этому адресу наш служебный автомобиль застрял. Чтобы выехать, пришлось его толкать.

На следующий день после ночного рейда столицу накрыл снегопад. Из-за сложной обстановки на дорогах властям пришлось вводить режим ЧС. Тем не менее, серьезных аварий избежать не удалось. На въезде в город столкнулись большегрузы. Десятки ДТП зарегистрированы и в самом мегаполисе. Чтобы ликвидировать последствия метели, коммунальные службы продолжили круглосуточную уборку. Вывезли почти 30 тысяч кубометров снега. Но на некоторых участках спецтехнике мешали припаркованные вдоль дорог автомобили.

Передвижение спецтехники по городу диспетчеры отслеживают в режиме реального времени. Каждый автомобиль и трактор оборудован системой «Глносс». Такая же возможность есть и у горожан. Посмотреть где идёт уборка снега можно на сайте администрации. Судя по отзывам жителей в соцсетях, коммунальщики заехали далеко не в каждый уфимский двор.

Салават Хусаинов, первый заместитель главы администрации г. Уфы: «Зациклились только на том, что убрали основные дороги. Вот сегодня хотелось на конкретных примерах после неоднократных напоминаний повысить степень ответственности, и для того чтобы каждый руководитель доходил до каждого угла. На сегодняшний день при достаточной обеспеченности техникой, ГСМ, зарплатой, степень ответственности не соответствует тем задачам и требованиям, которые горожане предъявляют».

Единственным районом, к которому возникает меньше всего нареканий, оказался Дёмский. Тем не менее глава администрации честно признался: и у них проблем хватает. Выходят из положения благодаря прямому контакту с жителями.

Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы: «Большой плюс был, что в этом году нам добавили много техники новой, современной. Работу по очистке центральных магистралей мы начинаем чуть раньше. И в течение дня, может, у нас машин поменьше, и такой момент тоже есть на центральных магистралях. Но, в принципе, проблемы тоже есть. И во дворах довольно сложно. Понимание с жителями находим через старших по домам».

Но даже при наличии техники единовременно охватить комплексной уборкой все уфимские дворы невозможно физически. Поэтому жители этой уфимской многоэтажки решили не дожидаться трактора и призвали присоединиться к их флешмобу других горожан.