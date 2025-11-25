В Башкирии увеличат субсидии на обслуживание дорог местного значения

В ближайшие два года в Башкортостане увеличатся объемы субсидий на обслуживание автодорог местного значения. Общая протяженность путей в регионе превышает 50 тысяч км, по этому показателю республика занимает второе место среди других субъектов России.

Каждая пятая часть дорожного фонда будет направлена на обслуживание трасс. В этом году на ремонт около 10 тысяч км дорог в районах и городах предусмотрено более 1 млрд 700 млн рублей. Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона усилить контроль при заключении муниципальных контрактов, обозначенные километры должны соответствовать лимитам финансирования.