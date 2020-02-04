В Башкирии трехлетнему мальчику с ДЦП срочно нужна помощь

Трехлетнему Паисию из Стерлитамака нужна помощь. В прошлом году телеканал БСТ Трехлетнему Паисию из Стерлитамака нужна помощь. В прошлом году телеканал БСТ снимал сюжет о мальчике с диагнозом ДЦП. Тогда удалось собрать деньги на операцию ребенку. . Тогда удалось собрать деньги на операцию ребенку.

Спастику мышц руки удалось снять. Теперь средства нужны на реабилитацию и операцию на ноги. Есть шанс, что трехлетний Паисий начнет ходить.

Неравнодушные могут перечислить деньги на счет. Собрать самостоятельно 300 тысяч рублей многодетная семья Матиенко не в силах. Тем не менее, они не теряют надежду, что смогут поставить сына на ноги и у него появится возможность полноценно жить.