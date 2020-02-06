«Остаемся без врачебной помощи!»: в Башкирии сельчане пытаются не допустить закрытия больницы

Жители нескольких населенных пунктов в Мишкинском районе объединились, чтобы отстоять местную больницу. По их мнению, дело идет к закрытию медучреждения, которое обслуживает более 4 тысяч жителей. Руководство не отрицает: есть кадровый дефицит и оборудования не хватает, реорганизация необходима.
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В день приезда врачей в этой больнице не протолкнуться. Два раза в неделю специалисты из Мишкинской ЦРБ: терапевты, педиатры, гинекологи – проводят прием жителей почти 20 деревень. А вот своих врачей в этом медучреждении нет. Более того, сельчане боятся, что вовсе останутся без единственной близлежащей больницы.
Чуревская больница работает почти полвека. Есть свой хозблок, все необходимые коммуникации. И в лучшие годы круглосуточный стационар мог вместить до 50 пациентов. Сейчас осталось всего 10 койко-мест. Но принято решение их тоже ликвидировать. Отсюда и волнения сельчан, что двери в медучреждение закроются вовсе. Руководство больницы признает: специалистов нет, как и необходимого медицинского оборудования.
Постоянный работающий врач, только один – стоматолог. Из-за реорганизации пришлось сократить 11 медработников. Места им были предоставлены в больницах Бирска и Мишкино. Свою проблему жители 20 населенных пунктов обсудили с руководителем регионального Минздрава.
Этих специалистов как раз и нет. Математические расчеты не убеждают тех, кто больше всего нуждается в медицинской помощи.
Максим Забелин прокомментировал ситуацию, отметив, что больницу сохранят. Теперь нужны средства для оборудования. А самое главное – кадры. Их будут искать среди целевиков и привлекать мерами соцподдержки.
Пока идут поиски специалистов, более 4000 тысяч сельчан будут обслуживаться в Бирске и райцентре Мишкино. Выездной прием в Чураевской амбулатории останется. Сократив круглосуточный стационар, приняли решение увеличить места дневного пребывания до 15 койко-мест. Осталось найти тех, кто будет этих пациентов лечить.
Автор: Динара Таймасханова