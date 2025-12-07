В Башкирии пьяный без прав пытался скрыться от ГАИ на трех колесах

В Зианчуринском районе на автодороге Кутарин – Малый Муйнак сотрудники ДПС попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-21103 без номерных знаков. Однако водитель проигнорировал требование и решил скрыться, спровоцировав погоню.

В ходе преследования у автомобиля нарушителя отлетело колесо. Но водитель продолжил движение, пытаясь уйти от полицейских на трех колесах.

После задержания выяснилось, что 26-летний водитель никогда не получал водительского удостоверения. Более того, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав.

Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку. Собраны материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.