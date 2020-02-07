«Замечательная девочка была»: в Башкирии родители обнаружили тело своей 16-летней дочери

В городе Октябрьский в одной из семей произошла страшная трагедия. Родители обнаружили родную дочь дома в бессознательном состоянии. Об этом сообщили близкие к ситуации знакомые семьи.
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Погибшей было всего 16 лет. Она училась в строительном колледже и строила большие планы на будущее. Ее знакомые отмечают, что в последнее время девушка была поникшей и закрытой, однако никто и не предполагал, что она решится на крайний шаг. Известно, что подросток покончила с собой. О причинах такого поступка не сообщается: девушка не оставила предсмертную записку.
Родные и близкие выражают слова соболезнования родителям девочки. По их словам, это невосполнимая утрата. Некоторые жители города призывают мам и пап детей быть к своим чадам внимательнее.
На данный момент Следственный комитет начал доследственную проверку. Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.