«Замечательная девочка была»: в Башкирии родители обнаружили тело своей 16-летней дочери

В городе Октябрьский в одной из семей произошла страшная трагедия. Родители обнаружили родную дочь дома в бессознательном состоянии. Об этом сообщили близкие к ситуации знакомые семьи.

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Погибшей было всего 16 лет. Она училась в строительном колледже и строила большие планы на будущее. Ее знакомые отмечают, что в последнее время девушка была поникшей и закрытой, однако никто и не предполагал, что она решится на крайний шаг. Известно, что подросток покончила с собой. О причинах такого поступка не сообщается: девушка не оставила предсмертную записку.

Родные и близкие выражают слова соболезнования родителям девочки. По их словам, это невосполнимая утрата. Некоторые жители города призывают мам и пап детей быть к своим чадам внимательнее.

Уважаемые родители, детки. В нашем городе ушла из жизни замечательная девочка, совершив самоубийство. Почему пишу, чтоб родители обратили на своих деток внимание. Подростки сейчас очень закрыты, несчастная любовь, непонимание родителей, проблемы в школе. Это страшно, когда родители хоронят своих детей.

Рита М., жительница города

На данный момент Следственный комитет начал доследственную проверку. Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.