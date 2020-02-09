Аптеки Уфы проверили на завышение цен из-за коронавируса

Аптеки, завышающие цены, могут лишиться лицензий. Владимир Путин предложил отбирать документы у тех, кто на волне борьбы с коронавирусом завышают стоимость на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. На рынке лекарств уже зарабатывают на панике в связи с последними новостями о заболевании.

Несколько недель назад такая медицинская маска стоила в среднем 5 рублей. Сейчас цены в частных аптеках выросли минимум в три раза. По прежней стоимости их можно найти в государственных фармкомпаниях. Аналог защитной повязки люди могут сделать и своими руками в домашних условиях. Для этого понадобятся лишь марля и вата, а инструкция есть в интернете.

В Башкирии народный контроль проверил цены на медицинские маски. Рейд показал, что в ряде аптек они и вовсе отсутствуют. По словам продавцов, их раскупили накануне. Сейчас ждут поступления. Цены при этом колеблются от 4 до 20 рублей. Нет в наличии и противовирусных препаратов, рекомендованных Минздравом при лечении коронавирусной инфекции.

Зугура Рахматуллина, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации: «В СМИ началась непрерывная и навязчивая реклама очень дорогих антивирусных препаратов, чья эффективность, кстати, не доказана окончательно. Аптеки завышают цены на подобные препараты и медицинские маски. В ряде регионов цена такой маски достигает семидесяти рублей».

О спекуляциях представителей аптечного бизнеса накануне зашла речь и на встрече Владимира Путина с правительством. Президент потребовал такие случаи выявлять и пресекать. Нормативы наценки на защитные маски в нашей стране не установлены. Владельцы частных аптечных сетей заверяют: товар дорожает не по их воле. Ситуацию прокомментировали и представители Росздравнадзора.

Вадим Иванченко, помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Республике Башкортостан: «Цена препарата может меняться в зависимости от того, каким образом доставлялся препарат, возможны какие-то ограничения в связи с введением карантина, производители могут менять цены, и незначительные колебания цен и разница в аптечной сети тоже возможна. Если они небольшие, это не должно пугать потребителя».

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, в Китае число погибших от коронавируса на сегодняшний день составило 811 человек. Общее количество зараженных по всему миру превысило 37 тысяч. Из них более шести тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. На фоне этих сообщений растет ажиотаж на лекарства и средства защиты, на котором некоторые пытаются нажиться.

Наталья Термер, фармацевт: «Противовирусные препараты пользуются спросом повышенным, то есть даже две-три недели назад он был меньше гораздо. На какие-то препараты цены повышены у поставщиков, то есть, видимо, цены искусственно завышаются в связи с этой ситуацией на фармацевтическом рынке. Но мы со стороны эти цены, естественно, никаким образом не увеличиваем».

Во двор пришлось пройти через специальный пост. При высокой температуре не пропускают на территорию. Такой режим действует во всех провинциях Китая. Сюмбель Садыкова не посещает учебное заведение в связи с объявлением карантина. Девушка совершенствует свое образование в домашних условиях. Но при этом покидать город не собирается.

Сюмбель Садыкова, студентка Шанхайского университета политики и права: «На улицах и в помещениях люди обязаны носить маски. Помимо регулярной дезинфекции в общественных местах и супермаркетах, также измеряют температуру каждого посетителя специальным прибором. Не вижу смысла возвращаться домой, потому что в аэропортах риск заражения значительно выше, чем там, где я сейчас нахожусь».

Но не только аптеки зарабатывают благодаря коронавирусу. В интернете к продаже предлагаются разные товары, такие как заговорённый чеснок или гриб чага; всевозможные обереги и инновационные амулеты. Защитная одежда и футболки, призывающие протестовать против вируса. Предлагаются и услуги, как для частных лиц, так и для бизнеса: противогаз в аренду или профилактическая обработка помещений. Встречаются и совсем смелые объявления с предложением получить посылку из Поднебесной вместо адресата.