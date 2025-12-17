В Башкирии эксперт рассказал, как повышение НДС повлияет на цены

С 1 января следующего года налог на добавленную стоимость вырастет с 20% до 22%. При этом сохранится льготная ставка НДС 10% для социально-значимых товаров, в том числе продуктов, лекарств, медизделий, книг и периодики, детских товаров.

Нулевой НДС сохранится для IТ-компаний при реализации российского ПО, а также вводится для некоторых добывающих компаний. И новый закон устанавливает мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему. Увеличение НДС, по мнению специалистов, к серьезному взлету цен не приведет.