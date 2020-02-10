«Благослови его Господь»: на защиту убийцы педофила из Уфы встало более 60 тысяч человек

Убийца или герой? На этой неделе в Уфе произошло резонансное ЧП, которое достигло международного масштаба. О Владимире Санкине, который убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.

Люди убеждены, что его следует оправдать, ведь он спасал детей. Правда, есть моменты, которые разрушают положительный образ убийцы-защитника. Существует и вторая версия: якобы Санкин на момент преступления был пьян.

Слова благодарности сквозь слезы. Мальчикам трудно вспоминать тот вечер 30 января, но произошедшее останется с ними на всю жизнь. Тогда ребята, ничего не подозревая решили погреться в подъезде Петрозаводской, 6, где и жил предполагаемый педофил Владимир Зайцев. Под предлогом «что-то показать», ему не составило труда заманить двух любопытных мальчишек к себе в комнату. Только вот за этим «что-то» неокрепшие умы детей не ожидали увидеть такое...

В то время, когда один из подростков остался в плену у педофила, второй мальчик окликнул возвращавшегося с работы домой прохожего – Владимира Санкина. Тот немедля побежал и спас подростка. Освобожденный из западни мальчик вместе с другом бросились бежать, а Санкин позвал Зайцева «на разговор». Между мужчинами завязалась драка. Предполагаемый педофил получил сильные повреждения. Зайцев скончался не сразу, а в карете скорой помощи.

Позже выяснилось, что погибший 54-летний Владимир Зайцев был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. По версии следствия, Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой. На этих кадрах Зайцев еще жив, он умрёт через 20 минут.

Позже Владимир Зайцев скончался, а убивший его тезка на следующий день был отпущен под домашний арест. После судебного заседания народ встречал Санкина как героя.

Пользователи соцсетей выдвигают версию о том, что убийца педофила во время драки был нетрезв, но официально это еще не подтверждено. Зато сразу же было возбуждено второе уголовное дело, только уже в отношении погибшего Зайцева, что, возможно, станет плюсом для Санкина.

Почти за неделю петиция в Интернете в защиту Санкина собрала около 60 тысяч подписей, а сам резонанс в этом деле достиг международного масштаба. О случившимся в уфимском Инорсе написала одна из крупнейших английских газет Daily Mail. Англичане написали о петиции, а также процитировали слова Санкина о том, что убивать Зайцева он не хотел.

Он не просто спас тех двух мальчиков, он спас всех будущих детей, которым этот человек причинил бы вред. Потому что эти больные не останавливаются. Мы запираем их, и как только они освобождаются, они возвращаются к этому. Он герой будущих жертв.

Ему нужна медаль, а не тюрьма.

Благослови его Господь, пусть он не проведет ни единого дня в тюрьме.

Друзья и родственники Владимира Санкина пытаются и дальше поддерживать резонанс дела. Они поучаствовали уже в двух ток-шоу на федеральных телеканалах. Между тем сам подозреваемый в убийстве не имеет права контактировать со знакомыми, пока находится под домашним арестом. Сейчас проводится комплексный ряд экспертиз и следственных действий. Владимиру Санкину грозит до 15 лет тюрьмы.