«Благослови его Господь»: на защиту убийцы педофила из Уфы встало более 60 тысяч человек

Убийца или герой? На этой неделе в Уфе произошло резонансное ЧП, которое достигло международного масштаба. О Владимире Санкине, который убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.
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Люди убеждены, что его следует оправдать, ведь он спасал детей. Правда, есть моменты, которые разрушают положительный образ убийцы-защитника. Существует и вторая версия: якобы Санкин на момент преступления был пьян.
Слова благодарности сквозь слезы. Мальчикам трудно вспоминать тот вечер 30 января, но произошедшее останется с ними на всю жизнь. Тогда ребята, ничего не подозревая решили погреться в подъезде Петрозаводской, 6, где и жил предполагаемый педофил Владимир Зайцев. Под предлогом «что-то показать», ему не составило труда заманить двух любопытных мальчишек к себе в комнату. Только вот за этим «что-то» неокрепшие умы детей не ожидали увидеть такое...
В то время, когда один из подростков остался в плену у педофила, второй мальчик окликнул возвращавшегося с работы домой прохожего – Владимира Санкина. Тот немедля побежал и спас подростка. Освобожденный из западни мальчик вместе с другом бросились бежать, а Санкин позвал Зайцева «на разговор». Между мужчинами завязалась драка. Предполагаемый педофил получил сильные повреждения. Зайцев скончался не сразу, а в карете скорой помощи.
Позже выяснилось, что погибший 54-летний Владимир Зайцев был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. По версии следствия, Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой. На этих кадрах Зайцев еще жив, он умрёт через 20 минут.
Позже Владимир Зайцев скончался, а убивший его тезка на следующий день был отпущен под домашний арест. После судебного заседания народ встречал Санкина как героя.
Пользователи соцсетей выдвигают версию о том, что убийца педофила во время драки был нетрезв, но официально это еще не подтверждено. Зато сразу же было возбуждено второе уголовное дело, только уже в отношении погибшего Зайцева, что, возможно, станет плюсом для Санкина.
Почти за неделю петиция в Интернете в защиту Санкина собрала около 60 тысяч подписей, а сам резонанс в этом деле достиг международного масштаба. О случившимся в уфимском Инорсе написала одна из крупнейших английских газет Daily Mail. Англичане написали о петиции, а также процитировали слова Санкина о том, что убивать Зайцева он не хотел.
Друзья и родственники Владимира Санкина пытаются и дальше поддерживать резонанс дела. Они поучаствовали уже в двух ток-шоу на федеральных телеканалах. Между тем сам подозреваемый в убийстве не имеет права контактировать со знакомыми, пока находится под домашним арестом. Сейчас проводится комплексный ряд экспертиз и следственных действий. Владимиру Санкину грозит до 15 лет тюрьмы.
Автор: Радмир Азнабаев