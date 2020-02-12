Экс-кандидат на пост Главы Башкирии решила установить мировой рекорд Гиннесса своей грудью

Событие пройдёт 7 марта на благотворительном мероприятии «Мамма Мия», которое просвещенно проблемам заболеваний молочной железы. Само мероприятие будет открытым, однако на «масштабное рисование картин грудью» пройдут только участники. Сания Тимасова беспокоится о безопасности своего тела и других участниц, особенно после того, как на грудь модели Событие пройдёт 7 марта на благотворительном мероприятии «Мамма Мия», которое просвещенно проблемам заболеваний молочной железы. Само мероприятие будет открытым, однако на «масштабное рисование картин грудью» пройдут только участники. Сания Тимасова беспокоится о безопасности своего тела и других участниц, особенно после того, как на грудь модели было совершено покушение прямо на улице. прямо на улице.