Экс-кандидат на пост Главы Башкирии решила установить мировой рекорд Гиннесса своей грудью

Эпатажная plus-size модель Сания Тимасова поставила амбициозные цели. После серии картин, которые Эпатажная plus-size модель Сания Тимасова поставила амбициозные цели. После серии картин, которые модель нарисовала своей грудью, творчество экс-кандидата на пост Главы РБ выходит на новый уровень. Блогер решила установить мировой рекорд Гиннесса. , творчество экс-кандидата на пост Главы РБ выходит на новый уровень. Блогер решила установить мировой рекорд Гиннесса.
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На своей странице в социальной сети Сания Тимасова поделилась, что подала заявку на сайте мировых рекордов. «Самое масштабное рисование картин женской грудью» решила продемонстрировать эпатажная модель. Блогер приглашает 50 девушек от 18 лет, которые войдут в историю.
Событие пройдёт 7 марта на благотворительном мероприятии «Мамма Мия», которое просвещенно проблемам заболеваний молочной железы. Само мероприятие будет открытым, однако на «масштабное рисование картин грудью» пройдут только участники. Сания Тимасова беспокоится о безопасности своего тела и других участниц, особенно после того, как на грудь модели Событие пройдёт 7 марта на благотворительном мероприятии «Мамма Мия», которое просвещенно проблемам заболеваний молочной железы. Само мероприятие будет открытым, однако на «масштабное рисование картин грудью» пройдут только участники. Сания Тимасова беспокоится о безопасности своего тела и других участниц, особенно после того, как на грудь модели было совершено покушение прямо на улице. прямо на улице.
Сания Тимасова также приглашает независимого судью, фотографа и видеооператора, чтобы потом отправить отснятый материал в офис Книги рекордов Гиннесса.
Фото: sandra_tim