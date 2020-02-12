В Уфе 150 человек бесплатно проверили тонометры на исправность

Каждый десятый домашний тонометр неисправен. В столице Башкортостана прошла акция «Будь уверен! Будь здоров!». 150 уфимцев проверили приборы бесплатно.

Уже с инсультом Милявшу Вершинину забрали на скорой помощи. Домашний тонометр выдавал не просто разные показатели. Давление было якобы ниже действительного.

Милявша Вершинина: «Я не знала, какие принимать таблетки. Когда более высокое давление, я принимаю сильные таблетки. А тут не знала, и вызывала скорую. Медики сделали укол, дали таблетки и увезли в больницу с инсультом».

Манжета, которая должна плотно прилегать к руке во время измерения давления, словно трещит по швам. На самом деле, просто расстёгивается. Прибор в таком состоянии показывает неверные результаты. К слову, это самая частая неисправность тонометров.

Александр Абрамов, инженер 2 категории отдела государственного регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан: «Если мы видим эту проблемы, мы рекомендуем заменить манжетку и соединительные трубки. Если сам прибор неисправен, то тут уже советуем его заменить».

Проверка тонометров один раз в год – бесплатная. Специалисты не только выявляют неполадки, но и по возможности устраняют дефект. На исправные приборы наклеивают стикеры. Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла обслуживают вне очереди.

Акция «Будь уверен! Будь здоров!» проходит в России во второй раз. В Башкортостане – уже в третий. Уфа стала примером для всей страны. И теперь проверка тонометров проходит ежегодно во Всемирный день больного.

В прошлом году в акции приняли участие 10 тысяч россиян. В этом – уже больше 12 тысяч. Прибор, который используют для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний, у каждого десятого был неисправен.