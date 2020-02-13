В Башкирии в Республиканском кардиоцентре появилось 100 новых сотрудников

В прошлом году врачи поликлиники Республиканского кардиоцентра осмотрели свыше 90 тысяч пациентов, получили лечение в стационаре более 13 тысяч пациентов, в общей сложности было проведено более 20 тысяч хирургических и диагностических вмешательств, сообщила на медицинском совете главный врач кардиоцентра Ирина Николаева. Также в нем приняли участие министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин, руководство и сотрудники центра.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» кардиоцентр оснащается современным оборудованием. В настоящее время продолжается возведение хирургического корпуса, которое началось в 2019 году. В медучреждении числится 960 сотрудников, персонала увеличилось на сто человек.

Кроме того, в ходе заседания были прослушаны доклады. Максим Забелин вручил лучшим медработникам Почетные грамоты и поблагодарил сотрудников медцентра за труд и лучшие показатели.

Главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева, отметив высокие достижения медучреждения, поблагодарила весь персонал за профессионализм и слаженную работу. Она подчеркнула, что главная задача всего коллектива – это улучшение качества лечения пациентов. Именно поэтому, по её словам, в центре постоянно вводятся новые методы диагностики и не прерываются даже в период обучения – специалисты выезжают и помогают коллегам по республике.

Ирина Николаева также рассказала о проводимых в кардиоцентре научно-образовательных мероприятиях с участием федеральных центров. Так, за прошлый год в рамках взаимодействия с Национальным медицинским исследовательским центром было проведено 19 научно-практических конференций, 39 дистанционных научно-практических мероприятий, 197 телемедицинских консультаций. В результате такой работы 65 пациентов смогли получить хирургическое лечение в федеральных центрах Москвы и Петербурга.