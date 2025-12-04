Появились подробности падения вертолёта в Башкирии

В Уфе упал частный вертолёт. По информации Росавиации, это случилось рядом с деревней Атаевка. Предварительная причина падения летательного аппарата – техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Борт, принадлежащий строительной компании, взлетал с площадки на территории частного домовладения, но едва оторвавшись от земли завалился. Пилот получил черепно-мозговую травму и переломы рёбер. Его доставили в республиканскую больницу.