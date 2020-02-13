«Кто поможет, если не мы?»: в Уфе впервые прошли совместные учения МЧС и поисковиков «Лиза Алерт»

Сегодня в Уфе искали разбившийся вертолет – это сценарий первых совместных учений поискового отряда «Лиза Алерт» и МЧС. Зона поиска – лес, в крушении – четверо пострадавших. Как обучают тех, для кого поиск – синоним жизни?
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Работа на отклик – так называют эту процедуру поисковики. Человека, потерявшегося в лесу, громко зовут по имени. Предпочтение отдается именно женскому голосу, особенно если ищут ребенка.
Артур Мавлияров – слесарь по профессии, поисковик по зову сердца. Говорит, еще год назад и представить не мог, что все свободное время будет посвящать поиску совершенно незнакомых ему людей. Но трагическая история гибели 7-летнего ребенка в Чишминском районе этим летом произвела на него большое впечатление. Мальчик ушел пасти гусей, а спустя сутки его тело обнаружили в реке.
Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан» отрабатывает навыки работы в лесу. Это их первые совместные учения с сотрудниками МЧС. Условия – максимально приближённые к реальным. На пути к месту сбора машина поисковиков застревает в снегу. По сценарию, произошло крушение вертолета, четыре пострадавших человека где-то в чаще. Добровольцы делят карту на квадраты и начинают поиск. Новичков учат по компасу выставлять так называемый аварийный азимут – направление, по которому поисковик может вернуться, если вдруг потеряется сам. У каждой группы – свои позывные.
Несмотря на глубокий снег, местами по пояс, участники поисковой группы идут строго по одной линии, чтобы не сбиваться с заданного направления. При этом важно обращать внимание на любые детали: личные вещи, обрывки одежды. В одном из сугробов поисковики находят разбитый шлем. Еще несколько минут, и по рации сообщают: один из пострадавших в крушении найден.
В лесу снегоход неожиданно наезжает на заснеженный и потому незаметный пень. Однако спасателям все-таки удается добраться до места назначения. Пострадавшего, или, как его называют здесь, потеряшку, доставляют к штабу, где оказывают первую медицинскую помощь – накладывают шину.
Медицинский бинт поисковики используют не только для оказания первой медицинской помощи, но и как ориентир. Его привязывают к любой ветке или дереву и по нему определяют направление движения в случае, если, например, сломался навигатор.
И хотя все пострадавшие сегодня – это статисты, на лицах поисковиков улыбки: каждый из них вспомнил свои эмоции, когда в реальных поисках удавалось найти человека живым.
Самый частый вопрос, который им задают: «Какая у вас зарплата?» Но зарплаты нет. Вообще. Добровольцы выходят на поиск в любую погоду. Холодно, сыро, усталость валит с ног. Но, возвращаясь домой под теплое одеяло, они думают о том, кто в эти самые минуты замерзает в лесу и надеется, что его спасут.
Автор: Юлия Нигматуллина