«Кто поможет, если не мы?»: в Уфе впервые прошли совместные учения МЧС и поисковиков «Лиза Алерт»

Сегодня в Уфе искали разбившийся вертолет – это сценарий первых совместных учений поискового отряда «Лиза Алерт» и МЧС. Зона поиска – лес, в крушении – четверо пострадавших. Как обучают тех, для кого поиск – синоним жизни?

Работа на отклик – так называют эту процедуру поисковики. Человека, потерявшегося в лесу, громко зовут по имени. Предпочтение отдается именно женскому голосу, особенно если ищут ребенка.

Женский голос ассоциируется у ребенка с голосом мамы. Ну и женский голос громче звучит в лесу, его слышно издалека. Артур Мавлияров, доброволец поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан»

Артур Мавлияров – слесарь по профессии, поисковик по зову сердца. Говорит, еще год назад и представить не мог, что все свободное время будет посвящать поиску совершенно незнакомых ему людей. Но трагическая история гибели 7-летнего ребенка в Чишминском районе этим летом произвела на него большое впечатление. Мальчик ушел пасти гусей, а спустя сутки его тело обнаружили в реке.

Самое тяжелое – услышать две такие нежелательные буквы как НП: найден, погиб. Когда уже возвращаешься домой, начинаешь осознавать, что где-то не успели, где-то не от нас зависело. Что парни, что девушки – тут уже не скрываем эмоций. Кто-то плачет, кто-то просто молчит. Артур Мавлияров, доброволец поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан»

Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан» отрабатывает навыки работы в лесу. Это их первые совместные учения с сотрудниками МЧС. Условия – максимально приближённые к реальным. На пути к месту сбора машина поисковиков застревает в снегу. По сценарию, произошло крушение вертолета, четыре пострадавших человека где-то в чаще. Добровольцы делят карту на квадраты и начинают поиск. Новичков учат по компасу выставлять так называемый аварийный азимут – направление, по которому поисковик может вернуться, если вдруг потеряется сам. У каждой группы – свои позывные.

– Лиса, ответь Заре. – А почему позывные, а не по именам? – Потому что у нас несколько Алексеев, несколько Рустамов, поэтому позывные.

Несмотря на глубокий снег, местами по пояс, участники поисковой группы идут строго по одной линии, чтобы не сбиваться с заданного направления. При этом важно обращать внимание на любые детали: личные вещи, обрывки одежды. В одном из сугробов поисковики находят разбитый шлем. Еще несколько минут, и по рации сообщают: один из пострадавших в крушении найден.

В лесу снегоход неожиданно наезжает на заснеженный и потому незаметный пень. Однако спасателям все-таки удается добраться до места назначения. Пострадавшего, или, как его называют здесь, потеряшку, доставляют к штабу, где оказывают первую медицинскую помощь – накладывают шину.

Медицинский бинт поисковики используют не только для оказания первой медицинской помощи, но и как ориентир. Его привязывают к любой ветке или дереву и по нему определяют направление движения в случае, если, например, сломался навигатор.

И хотя все пострадавшие сегодня – это статисты, на лицах поисковиков улыбки: каждый из них вспомнил свои эмоции, когда в реальных поисках удавалось найти человека живым.

Радость, счастье, что потеряшку привели домой. Он сидит с родными чай пьет. Расим Мусабиров

Самый частый вопрос, который им задают: «Какая у вас зарплата?» Но зарплаты нет. Вообще. Добровольцы выходят на поиск в любую погоду. Холодно, сыро, усталость валит с ног. Но, возвращаясь домой под теплое одеяло, они думают о том, кто в эти самые минуты замерзает в лесу и надеется, что его спасут.

Им некому больше помочь. Кто им поможет, если не мы? У спасателей и полиции человеческий ресурс очень ограничен. Поэтому есть мы. Олеся Пышкина, руководитель добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан»