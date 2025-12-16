Башкирия и Ташкентская область Узбекистана реализуют совместные проекты

Сегодня глава республики Радий Хабиров и хоким Ташкентской области Узбекистана Зойир Мирзаев по видеосвязи провели совещание по вопросам реализации совместных проектов. В начале декабря была подписана дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Башкортостаном.

Речь о промышленной кооперации и инвестиционной политике в сферах АПК, торговли, туризма, образования, культуры и спорта. В числе приоритетных направлений несколько совместных инициатив с Ташкентской областью.

Это флагманский проект, его реализацию поддерживает руководство Узбекистана. Важно в ближайшее время разработать дорожную карту по строительству этого объекта. Считаю необходимым ещё раз обсудить наши планы в конце месяца и далее двигаться с учётом согласованных сроков работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы