Башкирия и Ташкентская область Узбекистана реализуют совместные проекты

Это флагманский проект, его реализацию поддерживает руководство Узбекистана. Важно в ближайшее время разработать дорожную карту по строительству этого объекта. Считаю необходимым ещё раз обсудить наши планы в конце месяца и далее двигаться с учётом согласованных сроков работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан