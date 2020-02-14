Башкирское предприятие экспортировало продукцию единым ускоренным поездом

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» впервые экспортировало продукцию ускоренным контейнерным поездом 12 февраля. Путь отправления начинался от станции «Салават» и закончился в Финляндии на станции «Бусловская». Новый желенодорожный сервис способствует реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был утвержден Владимиром Путиным.

В железнодорожный состав входило 108 танк-контейнеров с ингибированным винилбензолом. Такой способ доставки грузов сокращает время перевоза в 1,5-2 раза, поэтому время поезда в пути составляет всего три дня. Проект удалось реализовать совместно с транспортной компанией «ТрансКонтейнер».

Было отмечено, что такой вид перевозок благотворно влияет на развитие предприятий для всех сторон. Для компании выпускаемая продукция будет производиться с наименьшими денежными затратами. А инфраструктура железной дороги не будет подвергаться большому количеству нагрузок.