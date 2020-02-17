Башкирия оплатит обучение детей в частных детских садах

В Башкирии выдано 200 сертификатов дошкольного образования. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики. Данный сертификат дает право родителям детей от двух месяцев до трех лет получить место в частном детском садике.

Проект «Сертификат дошкольного образования» разработан министерством образования Башкирии. Он предполагает, что дети до трех лет, которые стоят в очереди в муниципальный детский садик, могут получить дошкольное образование в альтернативном учреждении. Пока проект действует в пилотном режиме в Стерлитамаке. В дальнейшем географию планируют расширить.

Проект решает две задачи. Во-первых, обеспечение доступности дошкольного образования. Во-вторых, поддержка и развитие частного сектора. Плата за детский садик приравнена к муниципальной. Стоимость сертификата составляет 6 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Софинансирование происходит за счет муниципального и республиканского бюджетов. Получив место в частной организации, дети выходят из актуальной очереди. Это повышает процент доступности образования. Сертификат действителен до достижения возраста ребенком трех лет. Затраты на выдачу сертификата составят 14,4 млн рублей в год. Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования РБ

По словам Ильдара Мавлетбердина, у проекта «Сертификата дошкольного образования» есть ряд преимуществ. Например, отсутствие переполняемости групп в частных садиках, экономия при оплате, посещение кружков и секций, предусмотренных образовательной программой частной дошкольной организации.

К слову, для решения проблем актуальных очередей в Башкирии в 2019 году было поострено 22 новых детских садика на 3228 мест. Столько же планируется ввести в эксплуатацию и в 2020 году. На данный момент доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет по республике составило 95%. Для сравнения, на 1 января 2019 года этот показатель был ниже на десять пунктов.

Глава Башкирии положительно оценил данный проект. По его словам, сертификат поможет решить одну из базовых задач – проблему демографии.

Проект интересный, мы его затевали для того, чтобы решить базовую проблему рождаемости. Чтоб женщины не переживали, что ребенка некуда девать. Этот проект нужно проводить там, где есть проблема очередей. Есть и другая сторона, это малый бизнес. Он получает гарантированную поддержку. Но не надо этим увлекаться. Пусть Рособрнадзор посматривает за качеством предоставляемых услуг, чтоб нарушений не было. Радий Хабиров, глава Башкирии